Ralph Hasenhüttl will es nochmal wissen. Dabei war der 56-jährige Österreicher nach seiner Zeit beim FC Southampton schon drauf und dran, seinen Trainer job dauerhaft ruhen zu lassen. Was ihn zum Umdenken bewegt hat und wie er der Perspektive entgegenblickt, als ältester Bundesliga - Trainer in die kommende Saison zu gehen, verrät er im exklusiven Interview mit Sky Reporter Sven Töllner.

Sky: Muss man sich auch als Trainer erst wieder an die Anforderungen gewöhnen, die ein Bundesliga-Spieltag mit sich bringt? Ralph Hasenhüttl: Es war ein intensives Spiel in Bremen - mit allem, was dazugehört. Und der erste Sieg war emotional natürlich ein toller Moment. In diesem Job gehört eine gewisse Intensität einfach dazu. Sky: Haben Sie bei allem Stress auch eine Art Kick gespürt? Hasenhüttl: Dieses Gefühl des Siegens ist schon etwas, wonach man süchtig werden kann. Und das ist auch der Grund, warum man nie so ganz vom Fußball lassen kann. Das kann man schwer mit irgendetwas anderem vergleiche

