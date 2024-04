Ralph Hasenhüttl vor Heimpremiere gegen Mönchengladbach

Ralph Hasenhüttl steht vor seiner Heim-Premiere beim VfL Wolfsburg. Trotz des erfolgreichen Auftakts in Bremen kündigte der Coach einige Veränderungen in seiner Formation an. An ein Spiel gegen Mönchengladbach kann sich Ralph Hasenhüttl noch ganz besonders gut erinnern. 'Ademola Lookman ist immer ausgerutscht mit seinen Schuhen und ich hatte ihn schon auf der Liste, ihm eine Ansage zu machen', berichtete der Wolfsburger Coach über 'Und in dem Moment macht er in der 89. Minute das Tor zum 1:0'.

Über sechs Jahre ist das her. Am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) feiert der Österreicher gegen die Gladbacher seine Heimpremiere auf der Bank der Niedersachsen - und hofft, auf dem Auftaktsieg bei Werder Bremen am vergangenen Wochenende aufzubauen. 'Mit Ball haben wir einen ersten Schritt gemacht', führte Hasenhüttl auf der Pressekonferenz am Freitag aus, 'aber da die extremen Entwicklungsschritte zu machen, wird am längsten dauern, weil es die größte Umstellung ist

