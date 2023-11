Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä wird 2024 nur ein Teilzeitprogramm in der WRC bestreiten - Toyota bestätigt zudem Evans, Ogier und Katsuta(Motorsport-Total.com) - Toyota hat am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Sebastien Ogier und Takamoto Katsuta als Fahrer für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 bestätigt.

Doch neben dieser erwarteten Formalität ließen die Japaner eine Bombe platzen: Der zweimalige Weltmeister Rovanperä wird 2024 nicht die komplette Saison bestreiten und damit seinen Titel nicht zum zweiten Mal in Folge verteidigen."Der Hauptgrund ist, dass ich seit 15 Jahren Rallye fahre, was eine ziemlich lange Zeit ist, und die letzten Saisons waren natürlich toll, aber auch mental und körperlich sehr anstrengend", begründet der 23-jährige Rovanperä seinen teilweisen Rückzug. "Deshalb habe ich mir gedacht, dass es jetzt an der Zeit ist, ein Jahr lang die Batterien aufzuladen und dann wieder voll um die Meisterschaft zu kämpfe





