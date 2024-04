Ralf Rangnick als Kandidat für Trainer-Liste des neuen Sport-Vorstands

Einer der Kandidaten auf der Trainer-Liste des neuen Sport-Vorstands Max Eberl (50) und Sportdirektor Christoph Freund (46): Ralf Rangnick (65), der seit Juni 2022 Nationaltrainer Österreichs ist und seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat. Der Ex--Macher (2012-2020) schaffte mit den Ösis sensationell die Quali für die EM im Sommer und ist holte zuletzt fünf Siege in Folge.Erfüllt sich Harry Kane (30) DAMIT seinen großen Traum? Als der Kapitän der englischen ... Dank Rangnick surft Österreich auf einer absoluten Euphorie-Welle. Und das soll noch lange so bleiben – sagt Leipzigs Nationalspieler Christoph Baumgartner (24). Der Ösi, der zuletzt mit einem Sieben-Sekunden-Tor gegen die Slowakei einen Weltrekord aufstellte, sagt auf BILD-Nachfrage: „Er ja oft gesagt, dass er sehr glücklich ist bei uns. Was nach einer Euro passiert, steht eh auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das können wir alle nicht beeinflussen

