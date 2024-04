Raketenstarts in Nordkorea

Die selbst ernannte Atommacht Nordkorea treibt ihr Raketenprogramm weiter voran. Bei ihrem jüngsten Waffentest soll eine neue Hyperschall-Rakete zum Einsatz gekommen sein. Nordkorea hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Entwicklung weitreichender Hyperschall-Raketen zur Stärkung seiner nuklearen Abschreckung gemacht.

Das Land habe unter Anleitung von Machthaber Kim Jong Un erstmals eine ballistische Rakete mit mittlerer Reichweite des „neuen Typs“ Hwasongpho-16B getestet, berichteten Staatsmedien. Die Rakete mit Feststoffantrieb sei mit einem neu entwickelten hyperschnellen Gleiter als Gefechtskopf ausgerüstet gewesen, der auch als Atomsprengkopf dienen könne, hieß es

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Selbsternannte Atommacht: Nordkorea will Triebwerk für neue Hyperschallrakete getestet habenKim Jong Un provoziert Südkorea: Der kommunistische Erbdiktator hat seine Armee das Feststoff-Strahltriebwerk für eine Hyperschallrakete »neuen Typs« mit mittlerer Reichweite testen lassen – angeblich erfolgreich.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Die 10 Frühlings-Highlights, auf die sich die Bielefelder jetzt freuen könnenZwei Flohmärkte mit Kultstatus starten, die Natur sorgt für tolle Fotomomente und Freizeitorte und Draußenlokale öffnen wieder. Unsere Tipps für den Frühling.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

„Das Signal“: Ende erklärt – die Wahrheit über die ominöse Ankunft und die ISS-Intrige„Das Signal“ lässt das Netflix-Publikum derzeit in ein galaktisches Familienrätsel abtauchen. Aber wie ist das Ende der deutschen Drama-Thriller-Serie..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Die gleichen Probleme': Wie die Honda-Fahrer die Situation analysierenJoan Mir hätte in Katar fast den 'Japan-Cup' gewonnen - Die Einschätzung der Honda-Fahrer - Wo man steht und in welchen Bereichen die Probleme liegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Scholz wird die Debatte nicht los, die er beenden willDer Streit über die Taurus-Lieferung untergräbt die Autorität des Kanzlers. Die Bundeswehr soll Hilfsgüter über Gaza abwerfen. Und: Kampfkandidatur um das Amt des Nato-Generalsekretärs. Das ist die Lage am Mittwochmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »