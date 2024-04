Raiders-Receiver Davante Adams dementiert Trade-Gerüchte

Um Raiders -Receiver Davante Adams ranken sich seit einiger Zeit Trade-Gerüchte. Denen hat der 31-Jährige jetzt selbst einen Riegel vorgeschoben.Um den 31-Jährigen ranken sich seit geraumer Zeit Trade-Gerüchte, zu denen er sich am Sonntag selbst gegenüber"TheAthletic.com" äußerte.

Aussagen, die General Manager Tim Telesco gefallen dürften. Der merkte erst selbst vor kurzem an, dass man kein Interesse daran habe, den Receiver zu verschiffen. Der wurde vergangene Spielzeit installiert, nachdem die Raiders unter Josh McDaniels einen katastrophalen 3-5-Fehlstart hingelegt hatten. Pierce gewann aus seinen neun Spielen als neuer Coach immerhin fünf.

