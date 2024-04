Rafael Nadal sagt Teilnahme am Tennis-Turnier in Monte Carlo ab

Wieder muss Rafael Nadal passen. Auch in Monte Carlo wird die einstige Nummer eins der Tennis -Welt fehlen. Sein Körper setzt dem Spanier ein Stopp-Zeichen. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat einmal mehr die Teilnahme an einem Tennis - Turnier wegen körperlicher Probleme abgesagt und damit die Spekulationen über ein baldiges Karriereende genährt. Der 37 Jahre alte Spanier gab offiziell seinen Startverzicht beim Masters in Monte Carlo bekannt.

„Leider muss ich mitteilen, dass ich nicht in Monte Carlo spielen werde. Mein Körper erlaubt es einfach nicht“, schrieb der 22-malige Grand-Slam-Gewinner auf X, dem früheren Twitter. Nadal hatte wegen einer langwierigen Hüftverletzung nach den Australian Open im Januar 2023 alle Turnier-Teilnahmen abgesagt. In diesem Jahr hatte der Spanier vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane sein Comeback gegeben, sich dort aber erneut verletzt und seither kein Match mehr bestritte

Rafael Nadal Tennis Monte Carlo Turnier Verletzung Karriereende

