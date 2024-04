RAF-Terroristin Daniela Klette bleibt isoliert in Untersuchungshaft

Die frühere RAF - Terroristin Daniela Klette bleibt im Frauen gefängnis in Vechta in Untersuchungshaft streng abgeschieden von anderen Gefangenen. Sie wird ganztägig videoüberwacht und isoliert. Ein Ermittlungsrichter hat diese Entscheidung bestätigt, da eine erhöhte Fluchtgefahr bestehe.

Berlin: Demo für Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette – „Freiheit für Daniela"Demonstranten ziehen durch Berlins Stadtteil Kreuzberg, um ihre Solidarität mit der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette zu zeigen. Die Bundesinnenministerin verurteilt das mit deutlichen Worten.

Solidaritätsbekundungen für mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin: Hunderte Demonstranten fordern Freiheit für Daniela KletteIn Berlin sind knapp 300 Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Sympathie für die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette und ihre Komplizen auszudrücken.

Daniela Klette: Polizei findet Waffen in Wohnung der Ex-RAF-TerroristinWaffen, Gold und Bargeld gefunden bei der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette. Die Scheine steckten in einem doppelten Schrankboden, die Munition war in Tup...

Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette: Polizei findet Geld und Gold in Berliner WohnungBei einer erneuten Durchsuchung sind Ermittler in der Wohnung der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette auf ein geheimes Versteck gestoßen.

Der geheime Gold-Schatz von RAF-Terroristin Daniela KletteWar die RAF-Terroristin Daniela Klette und Anti-Kapitalistin eine clevere Spekulantin? BILD weiß, wie Klette ihr Beutegeld reinwusch und in Gold anlegte.

RAF-Terroristin Daniela Klette: Brisante Funde in ihrer WohnungDie Ermittler haben in der Wohnung von RAF-Terroristin Daniela Klette hochbrisante Funde gemacht, darunter Kriegswaffen und hohe Geldsummen in einem Holzschrank mit doppeltem Boden.

