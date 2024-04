Radfahrerpolizisten verteilen Bußgelder in Mitte

Ob wir uns bereits mit den sogenannten Radfahrerpolizisten beschäftigt hätten, fragt ein Leser. Sein Vorwurf: Die Beamten gingen bequem auf Bußgeld-Safari, natürlich bei den Radlern. Beobachtet hat er das an einer vielbefahrenen Route in Mitte , die durch einen Bühnenaufbau blockiert wurde. Tickets zu je 55 Euro hätten die „wohlpositionierten“ Beamten dort in Serie verteilt, weil kaum jemand für das kurze Stück auf dem Gehweg abstieg.

ist in der Fahrradstadt Oldenburg groß geworden und in Berlin 15 Jahre lang täglich 20 Kilometer mit dem Rad durch die Stadt gefahren.lassen vermuten, dass sich die Prioritäten der Fahrradstaffel verschoben haben: In den ersten drei Jahren der seit 2014 bestehenden Einheit richteten sich etwa ein Viertel der Anzeigen gegen Radfahrende, inzwischen ein Drittel.

Das ist zu einfach! 60 Beamte, auf dem Fahrrad unterwegs in der Stadt: Das könnte die Chance sein für eine fahrradgerechtere Stadt. Für die konsequente Durchsetzung anderer Prioritäten. In einer Millionenstadt ist ein Fahrrad kein neutrales Vehikel. Wer täglich draufsitzt, merkt woran es hapert in der Verkehrswende.

