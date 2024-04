Racing Bulls mit solidem Qualifying zum Grand Prix von Japan

Das war eine solide Leistung der Racing Bulls im Qualifying zum Grand Prix von Japan : Yuki Tsunoda wird als Zehnter in seinen Heim-GP gehen, Daniel Ricciardo unmittelbar dahinter als Elfter.Das Ziel ist klar für die Fahrer der Racing Bulls (offiziell Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo wollen im Großen Preis von Japan punkten.

Die Ausgangslage stimmt: Der Japaner hat in der Suzuka-Quali den guten zehnten Startplatz erobert, Ricciardo musste sich nur knapp geschlagen geben und fährt als Elfter los. Der achtfache GP-Sieger Ricciardo sagt: «Wenn ich mal vergesse, dass ich es nicht in die Top-Ten geschafft habe, dann war das eine gute Quali. Ich hatte das erste Training aussitzen müssen, weil wir Ayumu Iwasa einsetzten, im zweiten hat es geregnet. Da ist die Zeit für eine gute Abstimmung eingeschränkt. Ich bin ermutigt davon, wie es vor diesem Hintergrund gelaufen ist, aber es wurmt mich trotzdem, dass ich es nicht unter die besten Zehn geschafft hab

