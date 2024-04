Rachemord? Mann mit mehreren Messerstichen getötet – Urteil erwartet

An einem Frühsommerabend entdecken Zeugen einen stark blutenden Mann an einer Kreuzung in Harburg. Der 56-Jährige stirbt kurz darauf. Nun soll das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder fallen. Nach tödlichen Messerstiche n auf offener Straße in Hamburg-Harburg will das Landgericht am Freitag (15 Uhr) das Urteil gegen den Angeklagten sprechen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Der 42-Jährige soll das Opfer am 16. Juni vergangenen Jahres erstochen haben.

Der Deutsche habe sich für einen kurz zuvor ausgetragenen Streit rächen wollen. Zu diesem sei es aus nichtigem Anlass gekommen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sieht die Staatsanwaltschaft eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit und hat eine Haftstrafe wegen Mordes von zwölf Jahren beantragt. Zudem soll der Angeklagte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Die Nebenklage forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe

