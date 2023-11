Rabbi und islamische Theologin plädieren für Dialog zwischen Judentum und Islam

Ein Rabbi und eine islamische Theologin plädieren für einen engeren Dialog der beiden Weltreligionen. Gerade auch in Zeiten der extremen Auseinandersetzung und Ausgrenzung.Blick auf die Klagemauer und den Felsendom in Jerusalem, zwei der wichtigsten Heiligtümer der Juden und Muslimen. Die Stadt Jerusalem ist heilig für Juden, Muslime und Christen.

Oft wird davon ausgegangen, dass Juden und Muslime automatisch miteinander verfeindet sind – und die momentane Situation in Nahost scheint das zu bestätigen. Aber menschlich, theologisch und religionspraktisch gibt es viel Verbindendes zwischen Judentum und Islam, sodass wir gerade jetzt mehr Dialog brauchen. Zentrale Figuren in Thora und Koran sind Abraham und seine Söhne – auch für die Beziehungen zwischen Juden und Muslimen. In der Thora erscheint der Sohn Ismael zunächst wenig positiv. Als schlechter Einfluss für seinen Bruder Isaak wird er mit der Magd Hagar, seiner Mutter, in die Wüste geschick

:

FN_NACHRİCHTEN: Goldinvest-Interview: Pilar Gold - Wir wollen einen Ausstoß von rund 500.000 Unzen Gold erreichenAnzeige / WerbungAusführliches Interview zur spannende Strategie der Pilar Gold-Gruppe mit CEO Jeremy GrayEnde letzter Woche hatte Goldinvest.de auf der Forum One-Rohstoffmesse in München Gelegenheit mit

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

KINODE: Neuer Stallone-Film hat wohl einen Haken – Action-Fans könnten schwer enttäuscht werdenSylvester Stallone und Jason Statham sind ein phänomenales Action-Duo. Nach ihrem letzten Auftritt in „The Expendables 4“ folgt nun ihr..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

KINODE: Yggdrasil erklärt: Lokis neue MCU-Rolle hat einen hohen Preis für den Marvel-GottDas zweite Staffel- und vermutlich gar Serienfinale von „Loki“ sorgt für neue Verhältnisse im MCU-Multiversum. Doch haben wir Loki hier..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Gaming-Kultfilm wird zum Anime: Netflix hat einen Hit in den StartlöchernEin 13 Jahre alter Gaming-Kultfilm feiert in Kürze ein Comeback auf Netflix. Das Abenteuer von Scott-Pilgrim wird diesmal allerdings als Anime erzählt. Jetzt veröffentlicht der Streaming-Dienst einen finalen Trailer, der die Vorfreude der Fans auf ein neues Level steigen lässt.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Problem-Immobilie in Charlottenburg-Wilmersdorf: Berliner Senat will einen Vorkauf nicht mitfinanzierenIm Fall eines Hauses in Berlin-Wilmersdorf hätte der CDU-Bezirksstadtrat gerne das Vorkaufsrecht angewandt. Nun wird bekannt: Der Senat versagt ihm die Unterstützung.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Bringt Nintendo dieses Jahr noch einen Zelda-Titel?Kolumne: Neues Zelda-Remake? - Ich sage: Nintendo darf diesen fast vergessenen Serienteil nicht ignorieren!

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »