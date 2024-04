Rabatt-Angebot für Einhell-Akku 18V bei Amazon

Wer sich jetzt verstärkt an Handwerks-Projekte machen möchte und dabei Werkzeug von Einhell nutzt, der profitiert von einem Rabatt-Angebot für den Akku 18V. Im 2er-Set erhält man den Einhell-Akku mit 4,0 Ah bei Amazon am günstigsten. Alle, die sich in den Osterferien oder den folgenden Wochen an Projekte im Garten oder am Haus machen möchten, benötigen natürlich die passenden Helfer.

Ob es sich um Laubbläser, Heckenschere, Akkubohrschrauber, Winkelschleifer oder Säge handelt, viele Werkzeuge arbeiten heutzutage kabellos. Praktischerweise lassen sich die Akkus einer Marke tauschen, sodass man nicht für jedes Gerät einen eigenen Akku benötigt. Denn Marken wie Bosch, Makita oder Einhell setzen auf standardisierte Stromspender. Dennoch kann es gerade bei intensiven Arbeiten von Vorteil sein, wenn man mehrere Akkus und Ladegeräte besitzt, zumal es auch 36V-Geräte gibt, die gleich zwei 18V-Akkus benötige

