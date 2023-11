Raúl Fernandez: Ein Fehler, an den Titel zu denken

Gardner hat nach dem Aus vor knapp vier Wochen noch eine Rechnung offen mit dem Misano World Circuit. «Ich fühle mich bereit, um um die Spitzenplätze zu kämpfen. Nach dem ersten Rennen in Misano verfügen alle Piloten über mehr Informationen. Wir müssen etwas mehr pushen und alles geben, wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen wollen, denn die anderen Fahrer werden sehr schnell sein», glaubt der WM-Führende.

Von Ruhe kann bei Fernandez keine Rede sein. Der Spanier wittert seine Chance. Er kommt mit drei Siegen nacheinander im Gepäck zurück an die Adria-Küste. Darauf verlassen möchte er sich aber noch nicht. «Auch wenn wir zuletzt gewonnen haben, können sich die Dinge von einem GP zum nächsten stark verändern. Wir werden definitiv eine andere Reifenmischung haben. Daran müssen wir arbeiten, um die bestmögliche Leistung zu abzurufen.

Zum Titelkampf ergänzt Jäger Fernandez: «Daran zu denken wäre ein Fehler, denn mein Teamkollege ist in einer besseren Situation. Ich möchte von Rennen zu Rennen schauen und sehen, wie wir uns entwickeln. Es geht darum, professionell zu bleiben.»1. Remy Gardner 271 Punkte. 2. Raúl Fernandez 262. 3. Marco Bezzecchi 206. 4. Sam Lowes 140. 5. Augusto Fernandez 131. 6. Fabio Di Giannantonio 128. 7. Aron Canet 124. 8. Ai Ogura 113. 9. Marcel Schrötter 84. 10.

