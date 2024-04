Quizshow „Frag mich was Leichteres!“ feiert Premiere

03.04.2024

Am kommenden Montag, 8. April, feiert die Quizshow „Frag mich was Leichteres!“ Premiere. Es ist der Auftakt für 28 Folgen, die immer montags bis freitags um 16:10 Uhr zu sehen sind. Präsentiert wird die neue Wissens- und Mitrate-Show von der „Sportschau“-Moderatorin Lea Wagner. Ihr prominentes Rateteam mit dem „Tagesschau“-Chefsprecher Jens Riewa, der „Brisant“-Moderatorin Marwa Eldessouky und dem Moderator und Autor Ralph Caspers („Sendung mit der Maus“) wird jeden Tag zu einem spannenden Wissensduell herausgefordert. Die Gegenspieler können Familienmitglieder, beste Freundinnen oder Schulkameraden sein. In der Premierensendung treten drei Kollegen aus einem Theater gegen das Experten-Trio an. Anders als gewohnt, beginnt „Frag mich was Leichteres!“ mit den schweren Fragen zuerst und wird dann immer leichter. In der Hauptrunde stellt Lea Wagner Fragen aus drei Kategorien: „Tagesschau“, „Brisant“ und „Alles, was man wissen sollte

