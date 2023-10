Quarterback-Verletzungen und starke Cowboys in der NFL

Wir schreiben die 8. Woche. Am kommenden Sonntag findet das erste Deutschland-Spiel statt. Zuvor gibt es noch heiße Duelle in den Staaten – und jede Menge Quarterback-Wahnsinn. Mit Kenny Pickett, Matthew Stafford, Desmond Ridder, Tyrod Taylor und Kirk Cousins müssen gleich fünf Quarterbacks verletzt raus. Dazu trumpft Will Levis, der gerne Mayo in seinen Kaffee spritzt, in seinem ersten Spiel auf.Steelers-Quarterback Kenny Pickett wirft erst eine komplett unnötige Interception, später muss er mit einer Rippen-Verletzung raus. Sein Stellvertreter Mitchell Trubisky war mal der 2. Pick im NFL Draft 2017. Bei den Bears funktionierte es aber nicht, also ging es jetzt für ihn nach Pittsburgh.Au weia, die Rams kriegen in Dallas ordentlich auf die Mütze. Zeitweise steht es aus Sicht der Rams sogar 3:33. Dann verletzt sich auch noch Quarterback Matthew Stafford vor der Pause am Daumen und muss raus. Mit Brett Rypien gibt es aber nur eine kleine Besserung. Die Cowboys spielen richtig stark. Dak Prescott wirft vier Touchdowns. Dazu fängt Verteidiger DaRon Bland einen Stafford-Pass ab und bringt ihn in die Endzone.Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf deinem Gerät notwendi

