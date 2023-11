Quarterback-Situationen der Teams: Will Levis bleibt Starter der Tennessee Titans

In Woche neun wird der 30-Jährige gegen die Minnesota Vikings als Starting Quarterback antreten. Das kündigte Falcons Head Coach Arthur Smith an. Nach der Verletzung von Starter Kirk Cousins sicherten sich die Vikings in einem Trade die Dienste von Joshua Dobbs. In Woche neun gegen die Atlanta Falcons wird jedoch Rookie Jaren Hall spielen, der für Cousins bereits gegen die Green Bay Packers eingesprungen war.

