Quarterback-Situationen aller Teams: Will Levis startet in Woche 8 für die Titans

Nun ist es offiziell! Ryan Tannehill fällt gegen die Atlanta Falcons aus. Damit rückt der erste Karriere-Start von Rookie Will Levis näher, der vermutlich das Spiel starten wird. Trotzdem könnte auch Malik Willis einige Snaps bekommen. Coach Mike Vrabel hielt sich bisher bedeckt.Daniel Jones wird weiterhin ausfallen.

Damit wird es der dritte Start in Folge für Veteran Tyrod Taylor bei den Giants. Justin Fields fehlte den Bears schon in Woche 7 gegen die Raiders, auch in Woche 8 wird er voraussichtlich nicht dabei sein. Head Coach Matt Eberflus bezeichnete Fields' Status am Montag als"doubtful", als"fraglich". Rookie Tyson Bagent dürfte dann gegen die Chargers starten.

