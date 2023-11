Quarterback Joe Burrow fällt für den Rest der Saison aus

Schock für die Cincinnati Bengals : Quarterback Joe Burrow wird für den Rest der Saison mit einer Handgelenk-Verletzung ausfallen, teilte Head Coach Zac Taylor mit. Der 26-Jährige hatte das Thursday-Night-Game gegen die Baltimore Ravens im zweiten Viertel verlassen, laut Taylor habe er sich im Spiel einen Bänderriss zugezogen. Backup Jake Browning wird voraussichtlich als Starting Quarterback übernehmen. Mark Andrews wird in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Der Tight End zog sich beim 34:20-Sieg der Ravens über die Bengals eine Knöchelverletzung zu."Es sieht so aus, als ob die Saison zu Ende ist", so Head Coach John Harbaugh nach der Partie.Und auch OBJ erlebte eine Schrecksekunde gegen die Bengals und musste im vierten Viertel mit einer Schulterverletzung den Platz verlassen. Durch das frühe Spiel in Woche elf hat der Star-Receiver aber entsprechend ein paar Tage mehr Zeit, um sich zu erholen. Nach eigener Aussage wird er die Zeit auch brauchen. Bis zur Verletzung spielte der 31-Jährige mit vier Catches für 116 Yards groß au





