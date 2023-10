Qualifying: Feuer, rote Flagge, Nico Rosberg auf Pole

Das Qualifying auf dem Hungaroring hatte kaum begonnen, da war es für Lotus-Pilot Pastor Maldonado schon wieder vorbei: Der Venezolaner musste seinen Dienstwagen abstellen, nachdem er sich auf seiner Installationsrunde in Kurve 5 verbremst hatte. Kurz darauf bekam der Barcelona-Sieger von 2012 prominente Gesellschaft in der Gruppe der Pechvögel.

Pole-Position-Anwärter Lewis Hamilton beendete seine Installationsrunde mit einem brennenden Heck. Der Mercedes-Pilot funkte erst: «Jungs, es brennt» und wenig später: «Ich kann nicht anhalten.» Ex-GP-Pilot und SkyTV-Experte Martin Brundle erklärte: «Das deutet darauf hin, dass beim Feuer die Hydraulik beschädigt wurde. Das Feuer wird grossen Schaden angerichtet haben.

Der Brite weiss, dass sein Landsmann im GP auf dem überholfeindlichen Kurs bei seiner Aufholjagd vom Ende des Feldes kein leichtes Spiel haben wird:«Es ist eines, in Hockenheim von hinten nach vorne zu fahren, aber es ist etwas ganz Anderes, das auf dem Hungaroring zu schaffen. Das wird für Lewis ganz schwierig. headtopics.com

Das erste Qualifying-Segment forderte noch ein prominentes Opfer: Ferrari-Star Kimi Räikkönen durfte zusehen, wie er in den letzten Sekunden von Marussia-Ass Jules Bianchi vom 16. Platz in die Verlierer-Gruppe verdrängt wurde. «Unglaublich», schimpfte Surer, «die haben ihm schon in Silverstone das Qualifying versaut.» Der Schweizer räumte aber auch ein: «Natürlich hat der Fahrer da auch ein Wörtchen mitzureden.

Während sich Toro Rosso-Fahrer Jean-Eric Vergne dank des Reifensparens der Konkurrenz über den ersten Platz im Zwischenklassement freuen durfte, war das Stechen um die Startaufstellung auch für Marussia-Pechvogel Max Chilton – der durch ein Benzindruckproblem eingebremst wurde – sowie das Caterham-Duo Kamui Kobayashi und Marcus Ericsson gelaufen.Das nächste Opfer der Technik war Force India-Pilot Sergio Pérez. headtopics.com

