Qualcomm greift High-End-Mobilprozessoren von AMD, Apple und Intel an

In den beliebten Vergleichs-Benchmarks Cinebench 2024 und Geekbench 6.2 soll der Snapdragon X Elite zu den schnellsten Notebook-CPUs gehören. Die Ergebnisse müssen allerdings noch unabhängig geprüft werden.

Die Hersteller-Benchmarks hat Qualcomm mit eigenen Referenz-Notebooks erstellt, die so nicht in den Handel gelangen werden. In einer Plattform darf der Snapdragon X Elite dauerhaft ganze 80 Watt saufen, in einer gemäßigten und realitätsnäheren Variante 23 Watt. Inwiefern sie kurzfristig die Limits überschreiten dürfen, ist nicht bekannt.

Der Unterschied wirkt sich auf die Taktfrequenzen aus: Die 23-Watt-Version schafft einen Single-Core-Turbo von 3,8 GHz und beschleunigt alle CPU-Kerne bei verteilter Last auf 3,5 GHz. Die 80-Watt-Variante erreicht 13 bis 14 Prozent höhere Taktfrequenzen von 4,3 beziehungsweise 4,0 GHz.Die volle elektrische Leistung rufen die Notebooks in den Multithreading-Benchmarks auf, die alle CPU-Kerne auslasten. headtopics.com

Selbst die 950 Multithreading- und 122 Singlethreading-Punkte in der langsameren Konfiguration sind jedoch vergleichsweise hoch. Apples M2 Pro in der 12-Kern-Version etwa schafft im 14 Zoll großen MacBook Pro ebenfalls gut 120 Singlethreading-Punkte und fällt im Multithreading-Durchlauf mit knapp 800 Punkten etwas zurück.Der Vergleich zu AMDs und Intels Mobilprozessoren fällt schwer, weil es nicht "das Referenz-Notebook" gibt.

In Notebooks testet man daher primär Kühlsysteme und nicht unabhängig die CPUs. Insbesondere Qualcomms Multithreading-Benchmarks sind daher mit Vorsicht zu genießen.die zuvor geteilten Geekbench-Werte