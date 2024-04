PwC verstärkt sich mit Technologieexperten im Bereich Consumer Markets

Die Strategieberatung von PwC verstärkt sich mit einem ausgewiesenen Technologieexperte n. Jörg-Guido Hoepfner (52) ist seit 1. April neuer Partner im Bereich Consumer Markets bei Strategy&. Der Fachmann für die Handels- und Konsumgüterbranche berate vom Düsseldorfer Standort aus internationale Kunden bei Fragestellungen rund um digitale Transformationen, teilte Strategy& mit.

Mit einem Fokus auf strategische IT-Projekte, Softwarelösungen und digitale Geschäftsmodelle unterstütze er führende Unternehmen aus den Branchen Konsumgüter, Handel und Produktion in der Entwicklung und Optimierung von Go-To-Market-Strategien, Portfoliomanagement, Organisationsentwicklung sowie technologischer Wertschöpfung, heißt es weiter.Nach Angaben von PwC bringt Hoepfner mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handels- und Konsumgüterbranche sowie tiefgreifende Digitalisierungsexpertise mit. Vor seinem Wechsel zu Strategy& war er Partner bei McKinsey im Bereich Digital & Analytics mit einem Fokus auf Retai

Pwc Strategieberatung Technologieexperte Consumer Markets Handels- Und Konsumgüterbranche Digitale Transformationen Strategische IT-Projekte Softwarelösungen Digitale Geschäftsmodelle Go-To-Market-Strategien Portfoliomanagement Organisationsentwicklung Technologische Wertschöpfung Erfahrung Digitalisierungsexpertise Mckinsey Retail

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boersenzeitung / 🏆 76. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

CoD-Fans sind sauer: Handy-Version von Warzone hängt Hauptspiel bereits jetzt in einem Bereich abCall of Duty: Warzone landet bald auf dem Smartphone und hat die Lobby-Größe im Gepäck, die viele PC- und Konsolenspieler sich auch wünschen.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Deutschland schafft historischen CO2-Rückgang - ein Bereich bleibt SorgenkindHistorischer Erfolg: Noch nie seit der Wiedervereinigung hat Deutschland seine CO2-Emissionen so stark innerhalb eines Jahres reduziert. Die Zahlen zeigen, dass Deutschland ein großes Stück beim Klimaschutz vorangekommen ist - doch vor allem ein Bereich bereitet weiter Sorgen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

ZEW-Index erreicht erstmals seit April positiven BereichDie Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen ist im November gestiegen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Internationale Klosterfrau-Forschungspreise 2024 / Zwei Nachwuchsforschende für herausragende Arbeiten im Bereich der Kinderlungenheilkunde prämiertKöln (ots) - Die Klosterfrau Healthcare Group verlieh am 15.03.2024 in Bochum zwei Forschungspreise für international hervorstechende Arbeiten auf dem Gebiet der Kinderlungenheilkunde. Den mit 30.000 Euro

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Gerechtigkeitslücke: Berufe im Care-Bereich laut Studie deutlich schlechter bezahltDie Betreuung hilfsbedürftiger Menschen zählt zu den vornehmsten Aufgaben einer zivilisierten Gesellschaft. Die Bezahlung für Berufe in diesem Bereich passt einer Studie zufolge allerdings so gar nicht in dieses Bild.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Deutlich mehr Patentanmeldungen im KI-BereichMünchen - Die Zahl der veröffentlichten Patentanmeldungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) mit Wirkung für Deutschland ist zuletzt stark gestiegen. Sie war 2023 um 40 Prozent höher als 2019

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »