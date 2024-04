PvP-Events zum Schutz der Basen in einem Spiel

Auf der Game Developer Conference 2024 hat Executive Producer Scott Junior erklärt, dass PvP-Events dazu dienen, eure Basen zu schützen. Die Spieler sollen sich um die seltenste Ressource im Spiel, Spice, prügeln.

Bei den sogenannten 'Spice blows' explodiert eine riesige Fontäne an Spice in der Wüste und alle Spieler sollen sich dort versammeln, um ihren Teil davon abzuholen. Das Ziel ist es, PvP in einer Arena zu bündeln und die Basen sicher zu halten.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

World Open 2024: Übertragungen, Termine, Ergebnisse, Spiel- und Sendeplan des Events in ChinaDer besondere Eurosport-Service für Snooker-Fans, auch bei den World Open: Ergebnisse, Ansetzungen und TV-Übertragungen auf einen Blick.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Auch in Deutschland: Volotea plant etliche neue BasenVolotea plant in den nächsten fünf Jahren eine expansive Entwicklungsstrategie, mit der Eröffnung von zwei bis drei neuen Basen pro Jahr in fünf Schlüsselmärkten. Dabei soll der Fokus auch auf Deutschland liegen – neue Basen sind möglich.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Dune: Awakening: Spice, Basen und Sandwürmer werden zum ÜberlebenskampfMit Dune: Awakening will Funcom ein Sandbox-Survival-MMO umsetzen, wo der Spieler um die wichtigste Ressource im Universum kämpft: Spice.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Palworld: Alles zu Multiplayer, PvP, Crossplay und ServernIhr könnt Palworld auf Steam, auf der Xbox und im Game Pass spielen. Doch wie sieht es mit dem Multiplayer, Crossplay und PvP aus?

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die neue Season von Battlefield 2042 hat meine Leidenschaft für PvP-Shooter wieder entfachtMeinMMO-Redakteur Dariusz durfte die neue Season von Battlefield 2042 anspielen. Er hatte Spaß, doch DICE wird der Grund nicht gefallen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »