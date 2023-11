PVA TePla-Aktie rutscht ab: PVA TePla bestätigt nach Ergebnisanstieg Prognose

Jefferies-Analyst Constantin Hesse bescheinigte PVA TePla einen "soliden Start" ins Jahr. Die Auftragslage bleibe trotz der makroökonomischen Unsicherheiten ebenfalls stabil. Das Ergebniswachstum sei insbesondere durch das höhermargige Halbleitersegment angetrieben worden.Der Aktie half dies nicht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: PVA TePla-Aktie: PVA TePla wird optimistischerPVA TePla wird für das laufende Jahr etwas optimistischer.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: PVA TePla-Aktie dreht ins Minus: PVA TePla steigert Umsatz und GewinnEine anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern hat dem Technologiekonzern PVA TePla im ersten Halbjahr satte Zuwächse beschert.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Lufthansa-Aktie: Wie Experten die Lufthansa-Aktie im Oktober einstuftenExperten haben im abgelaufenen Monat die Lufthansa-Aktie unter die Lupe genommen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: CELLECTIS-Aktie +152 Prozent: AstraZeneca steigt bei CELLECTIS ein - AstraZeneca-Aktie freundlichDer britische Pharmakonzern AstraZeneca will 245 Millionen US-Dollar investieren, um bei dem französischen Biotech-Unternehmen CELLECTIS einzusteigen

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: AKTIE IM FOKUS 2: Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork fällt nach MedienberichtAKTIE IM FOKUS 2: Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork fällt nach Medienbericht

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: AKTIE IM FOKUS 2: Aktie des Büroraum-Anbieters WeWork fällt nach Medienbericht(neu: Aktienkurs und Börsenwert aktualisiert.) NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie des einst gefeierten Büroraum-Anbieters WeWork ist nach einem Medienbericht über angebliche Insolvenzpläne eingebrochen.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕