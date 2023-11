PVA TePla-Aktie mit Kurssprung: PVA TePla wird optimistischer

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 46 Prozent auf 191,2 Millionen Euro. Dabei trugen die beiden Sparten Halbleiter und Industrie zum Wachstum bei. Das Ebitda verbesserte sich auf 29,1 Millionen Euro, nach 16,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern konnte PVA TePla den Gewinn mit 16,7 Millionen Euro etwas mehr als verdoppeln.Die PVA-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 9,17 Prozent auf 15,83 Euro.

