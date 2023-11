PVA TePla-Aktie dreht ins Minus: PVA TePla steigert Umsatz und Gewinn

Bei den Halbleitern habe der Konzern unter anderem von der Auslieferung von Kristallzuchtanlagen profitiert.Die Auftragsbücher blieben im ersten Halbjahr ähnlich gut gefüllt wie im Vorjahr. Der Auftragseingang ging mit knapp 105 Millionen Euro nur leicht zurück. Vor allem das breite Produktportfolio mache das Unternehmen unabhängiger von Zyklen einzelner Branchen, sagte die Finanzchefin Jalin Ketter laut Mitteilung.

