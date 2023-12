Putin tritt erneut als Kandidat bei der russischen Präsidentschaftswahl an

Wladimir Putin tritt erneut als Kandidat bei der russischen Präsidentschaftswahl im März an. Auch potenzielle Gegenkandidaten gibt es. So stehen deren Chancen. Igor Girkin, ehemaliger Militärchef der von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine, will eigentlich Putin herausfordern, sitzt aber in U-Haft (Archiv).Es ist die wohl ungewöhnlichste Ankündigung bisher: Jekaterina Duntsowa erklärte Mitte November, sie wolle zur Präsidentschaftswahl 2024 antreten.

Praktisch niemand hatte je von ihr gehört.Duntsowa ist Journalistin und lebt in der Region Twer, knapp 200 Kilometer von Moskau entfernt. Nennenswerte Erfahrung in der russischen Politik hat sie nicht. Sie gehört auch keiner Partei an. Auf der Plattform VKontakte schreibt sie: Warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Ich liebe unser Land, ich möchte, dass Russland ein blühender, demokratischer und friedlicher Staat ist.Sie trete ein für 'demokratische Werte, Frieden und Freiheit für politische Gefangene', sagte Duntsowa der Internetzeitung 'Moscow Times





