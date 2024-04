Putin plant Reform des Steuersystems zur Belastung der Oligarchen

Der russische Präsident Putin plant eine Reform des Steuersystems, um die Oligarchen stärker zur Kasse zu bitten. Statt eines festen Steuersatzes sollen die Bürgerinnen und Bürger abhängig von ihrem Einkommen mehr zahlen. Putin möchte eine gerechtere Verteilung der Steuerlast erreichen. Der bisherige pauschale Steuersatz von 13 Prozent soll abgeschafft werden und durch ein Stufensystem ersetzt werden.

Menschen, die jährlich über 100 Millionen Rubel verdienen, sollen einen Steuersatz von bis zu 35 Prozent zahlen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russlands Wirtschaft schwächelt: Putin will Oligarchen an den KragenIn Russland greift die Inflation um sich, getrieben durch massive Militärausgaben für den Ukraine-Krieg. Die Zeche zahlen die Verbraucher, mit einem kräftigen Anstieg der Lebensmittelpreise. Eier kosteten im Jahr 2023 über 40 Prozent mehr, Obst und Gemüse verteuerten sich um weit über 20 Prozent.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Leitartikel zum Widerstand gegen die ÄApprO-Reform : Approbationsordnung: Die verhasste ReformDass eine Reform des Medizinstudiums nicht nur Freunde finden würde, war klar. Das Auftreten einiger ärztlicher Vertreter aber ist nicht nur gefährlich, sondern dem Berufsstand unwürdig.

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Wegen Verbindung zu russischem Oligarchen: USA wollen Milliardendeal von Raiffeisen Bank in Russland vereitelnDie österreichische Bank will mit einer komplexen Transaktion eingefrorene Gewinne aus Russland herausholen. Die USA suchen das zu verhindern. Im Zentrum der Kritik: die mögliche Beteiligung eines russischen Magnaten.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Bundeswehr plant größere Reform für Landes- und BündnisverteidigungVerteidigungsminister Boris Pistorius plant eine größere Bundeswehrreform, um die Truppe für den Fall eines Angriffs auf die Nato durch Russland vorzubereiten.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Stark-Watzinger verteidigt Bafög-Reform gegen KritikMünchen: Die BAföG-Leistungen sollen nach Angaben von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger flexibler, einfacher und digitaler werden. Im BR verteidigte sie die geplante Reform gegen Kritik unter anderem von der Opposition im Bundestag. Diese hatte Nachbesserungen gefordert, weil die Novelle keine höheren Leistungen und Wohnpauschalen vorsieht.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger verteidigt Bafög-ReformMünchen: Die BAföG-Leistungen sollen nach Angaben von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger flexibler, einfacher und digitaler werden. Im BR verteidigte sie die geplante Reform gegen Kritik unter anderem von der Opposition im Bundestag. Diese hatte Nachbesserungen gefordert, weil die Novelle keine höheren Leistungen und Wohnpauschalen vorsieht.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »