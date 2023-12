Putin inszeniert sich als 'Anti-Putin'

Der russische Präsident Putin inszeniert sich vor der Präsidentschaftswahl im kommenden März als 'Anti-Putin' und extremistischer Systemsprenger. Er sorgt für Verunsicherung seiner Weggefährten und kämpft aggressiv für 'traditionelle Werte'. Diese Kampagne richtet sich gegen den Lebensstil in russischen Großstädten und orientiert sich an den Wertvorstellungen der Provinz.

Putin stärkt sich dadurch persönlich, aber das politische Regime wird geschwächt und balanciert auf einem Balken der Unsicherheit





