Putin ernennt neuen Chef der Marine

Der russische Präsident Wladimir Putin ernennt Admiral Alexander Moissejew zum neuen Chef der Marine. Er unterzeichnet ein entsprechendes Dekret, wie das Verteidigungsministerium mitteilt. Moissejew war zuletzt Admiral der Nordflotte. Auf dieser Position folgt ihm Konstantin Kabantsow nach,. Den Vizeadmiral Sergej Pintschuk dagegen ernennt Putin zum neuen Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte. Zuvor hatte er dessen Vorgänger, den Admiral Viktor Sokolow, entlassen.

Aktueller ukrainischer Angaben hat Russland nahezu alle seine Schiffe jedoch von der Krim abgezogen und nach Noworossiysk verlegt, nachdem zahlreiche Schiffe durch ukrainische Seedrohnen beschädigt oder versenkt wurden.Der Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Invasoren erreicht aus amerikanischer Sicht einen kritischen Moment. Vor dem Hintergrund der schwierigen militärischen Lage fordert US-Außenminister Antony Blinken vor Reportern während eines Besuchs in Frankreich mehr westliche Unterstützun

