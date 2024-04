Pussy Riot Sprecher zu Haftstrafe verurteilt wegen Kritik am russischen Krieg gegen die Ukraine

Wegen Kritik am russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilt ein Moskauer Gericht den früheren Sprecher der Punkband Pussy Riot in Abwesenheit zu einer drakonischen Haftstrafe. Der russisch-kanadische Aktivist Pjotr Wersilow hatte in den sozialen Medien immer wieder Kritik am russischen Krieg in der Ukraine geäußert, darunter Videos, die Massengräber im Kiewer Vorort Butscha zeigen. Gemäß russischen Medienberichten wird er dafür zu einer Haftstrafe von acht Jahren und vier Monaten verurteilt.

Laut dem Telegram-Kanal Ostoroschno Nowosti befindet ein Moskauer Bezirksgericht Wersilow für schuldig, "vorsätzlich falsche" Informationen über das russische Militär verbreitet zu haben. Er wurde bereits voriges Jahr dafür verurteilt, doch ein Berufungsgericht hob das Urteil im März aus unbekannten Gründen auf und ordnete eine Wiederaufnahme des Verfahrens an. Wersilow hat Russland bereits 2020 verlasse

Kritik am Krieg: Russisches Gericht verurteilt Pussy-Riot-Mitglied zu sechs Jahren HaftWeil sie über den Krieg in der Ukraine twitterte, wird der russischen Aktivistin Ljusja Schtein vorgeworfen, das russische Militär verleumdet zu haben. Das Urteil im Prozess fiel in Abwesenheit, ihr war die Flucht aus dem Land geglückt.

