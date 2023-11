Push-to-Pass vergessen: Rast verpatzt den Sieg kurios

Er holte so 18 Punkte, plus die zwei Zähler aus dem Qualifying für Startplatz zwei. 20 Zähler – ohne Frage eine starke Ausbeute, er hat nun 178 Punkte auf dem Konto. Das Bittere: Es hätten mehr sein können. Ein Perfektionist wie Rast hat an so etwas durchaus zu knabbern. Und die Art und Weise, wie er den möglichen Sieg verspielte, ist dann doch reichlich kurios.

Denn der Audi-Pilot hatte in den letzten Runden des Rennens plötzlich die Siebenmeilenstiefel angezogen, zu dem Zeitpunkt hatte er noch rund fünf Sekunden Rückstand auf den späteren Sieger Marco Wittmann, der seine Führung lange souverän verwaltet hatte.

Als laut Reglement fünf Rennrunden vor dem Ende aber DRS und Push-to-Pass komplett freigegeben wurden, legte er los. Neu ist in dieser Saison bekanntlich: Der verstellbare Heckflügel und der Push-to-Pass-Knopf können in der finalen Phase unabhängig vom Abstand zum Vordermann (ansonsten maximal drei Sekunden) eingesetzt werden. Für den Führenden gilt das nicht. Wittmann konnte es also nicht nutzen, hatte zudem mit abbauenden Reifen zu kämpfen.

Kurios: Rast vergaß (mal wieder), Push-to-Pass zu nutzen. Das war ihm bereits beim Auftakt in Hockenheim passiert. Damals war es egal, da er gewann. Der Überholknopf bietet immerhin kurzfristig 30 zusätzliche PS.

«Im Eifer des Gefechtes vergisst man das schnell. Daher habe ich leider nur DRS genutzt. Morgen werde ich daran denken», sagte Rast. Bedenkt man, dass er im Ziel 0,3 Sekunden Rückstand auf den Sieger Marco Wittmann hatte, kann man sich ausrechnen, was möglich gewesen wäre. Auch wenn Wittmann nicht zu Unrecht einwarf: «Heranfahren ist hier das eine, überholen das andere.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Brünn: Spies rast mit Frust zum SiegBen Spies revanchierte sich für den Abschuss durch Michel Fabrizio in Lauf 1 mit dem Sieg im zweiten Rennen. Haga bleibt WM-Leader!

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Audi: Jarvis ersetzt Kristensen, Rast im R18Oliver Jarvis ersetzt den zurückgetretenen Tom Kristensen und bekommt einen Stammplatz im Sportwagen-Kader von Audi. René Rast bekommt Chance im dritten R18 in Le Mans.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Junger Mann rast mit 220 km/h über die Autobahn und entkommt der PolizeiEin 23-jähriger Mann wurde bei Efringen-Kirchen mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h auf der Autobahn 5 gemessen, obwohl nur 120 km/h erlaubt waren. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, fuhr er weiterhin mit hoher Geschwindigkeit davon. Erst am Autobahndreieck Neuenburg konnte er gestoppt werden. Der Mann wird nun wegen Geschwindigkeitsverstoßes und des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angeklagt.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

BILD_SPORT: DAZN bringt NFL Game Pass auf seine PlattformAlice Mascia, DAZN-Chefin im deutschsprachigen Raum, spricht über die Einführung des NFL Game Pass auf der DAZN-Plattform und die Reaktionen der Fans.

Herkunft: BILD_Sport | Weiterlesen ⮕

RBB24: Hertha will mit Sieg gegen Mainz in die nächste Pokalrunde einziehenEin Hauch Bundesliga im Olympiastadion: Der kriselnde Erstligist Mainz 05 ist in der zweiten DFB-Pokalrunde zu Gast bei Hertha BSC. Gegen das Team von Bo Svensson rechnen sich die Blau-Weißen durchaus Chancen auf das Weiterkommen aus.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen ⮕

ZDFHEUTE: Dortmund mit knappem Sieg gegen 1899 | DFB-PokalStark begonnen, dann nachgelassen: Borussia Dortmund hat sich gegen die TSG 1899 Hoffenheim knapp mit 1:0 durchgesetzt und steht im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen ⮕