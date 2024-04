Puma wird offizieller Spielball-Hersteller der englischen Premier League

Seit Anfang des Jahrtausends ist Nike offizieller Partner der englischen Premier League . Dazu gehörte auch, den offiziellen Spielball der Liga zu stellen. Damit ist in zwei Jahren Schluss. Ein deutscher Hersteller übernimmt. Statt gegen einen Nike -Ball zu treten, werden die Premier League -Stars ab der Saison 2025/26 versuchen, einen Puma -Ball im Tor unterzubringen.

Die englische Top-Liga und der deutsche Sportartikelhersteller werden laut übereinstimmenden Medienberichten ab 2025 zusammenarbeiten. Damit endet eine 25 Jahre andauernde Partnerschaft der PL mit dem US-Konzern Nike. Das Unternehmen und die Premier League haben sich den Berichten zufolge nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können. Alles zur Premier League auf skyspor

Puma Premier League Spielball Nike Partnerschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportNews / 🏆 100. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Premier League Livestream || Die Premier League live - die Data Zone zum Match Of The WeekDie Premier League live auf Sky! Zu ausgewählten Spielen bietet Sky Sport den Abonnenten einen Extra-Service - die Data Zone. Am Donnerstag zur Partie FC Chelsea vs. Manchester United.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

PUMA-Aktie dennoch leichter: PUMA belohnt Aktionäre mit Aktienrückkauf und höherer DividendePUMA will künftig mehr an seine Aktionäre ausschütten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

PUMA-Aktie deutlich schwächer: PUMA-CFO gibt detaillierte Ziele für 2025 ausPUMA-CFO Hubert Hinterseher hat auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns nun detaillierte Ziele für 2025 ausgegeben.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

PUMA-Aktie unter Druck: Rihanna-Foto liefert im PUMA-Design-Streit BeweisIm Streit um das Design eines Schuhs hat der Sportartikelhersteller PUMA vor dem Gericht der EU eine Niederlage erlitten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Premier League Darts 2024 live: Free-TV-Übertragung, Preisgeld, SpielplanBei der Darts-WM war Shooting-Star Luke Littler in aller Munde. Im Stile einer Darts-Ikone fliegt der 16-Jährige nun zu seinem nächsten Turnier in den Golf-Staaten.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Premier-League-Klubs haben konkretes Interesse an Victor BonifaceBayer-Stürmer Victor Boniface hat sich vor seiner Verletzung ins Rampenlicht gespielt und das Interesse der Premier League auf sich gezogen.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »