PTA-PVR: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt 5. Datum der Schwellenberührung 31.10.2023 6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person % der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 3,87 0,00 3,87 725.999 Schwellenberührung Situation in der 4,97 0 4,97 vorherigen Meldung 7.

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Stimmrechte Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Total von durch Ziffer in Aktien (%) Instrumente (%) beiden (%) 9. Im Falle von StimmrechtsvollmachtAussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Adresse: Bahnstraße 89, 9021 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +43 463 321 09 0 E-Mail: Investor.Relations@sw-umwelttechnik.com Website: www.sw-umwelttechnik.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: PTA-CMS: Addiko Bank AG: Aktienrückkaufprogramm 2023: 29. ZwischenmeldungDJ PTA-CMS: Addiko Bank AG: Aktienrückkaufprogramm 2023: 29. Zwischenmeldung Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG Wien (pta/31.10.2023/12:25) - Veröffentlichung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: 3U passt Prognose für 2023 an.DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: 3U passt Prognose für 2023 an. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Marburg (pta/01.11.2023/22:35) - Die Jahresziele sind aufgrund der erschwerten

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: PTA-Adhoc: Schumag Aktiengesellschaft: Aktionärsvereinbarung / Active Capital Company wird weiterer Großaktionär / Geplante KapitalerhöhungDJ PTA-Adhoc: Schumag Aktiengesellschaft: Aktionärsvereinbarung / Active Capital Company wird weiterer Großaktionär / Geplante Kapitalerhöhung Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: EQS-PVR: BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungEQS Stimmrechtsmitteilung: BASF SE BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 24.10.2023 / 12:30 CET/CEST Veröffentlichung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: EQS-PVR: Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungEQS Stimmrechtsmitteilung: Nordex SE Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 01.11.2023 / 10:22 CET/CEST Veröffentlichung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: EQS-PVR: Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungEQS Stimmrechtsmitteilung: Nordex SE Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 01.11.2023 / 10:39 CET/CEST Veröffentlichung

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕