Psychologie: Warum es eine Superpower ist, ein Overthinker zu sein

Vieles eigentlich Positives kann zum Problem werden, wenn es ausufert und in einen Extrembereich rutscht – und das gilt auch fürs Nachdenken. Eine übermäßige Nachdenklichkeit bekommt den wenigsten Menschen gut, deshalb konzentrieren sich die meisten Leute, die sich mit dem Thema Overthinking befassen, darauf, Ursachen der Grübeleien zu erforschen und Gegenmaßnahmen aufzuzeigen. Was zweifelsfrei sinnvoll ist.

Aber: Dass wir zu viel nachdenken können, ändert nichts daran, dass Nachdenken an sich etwas Positives und die Fähigkeit dazu eine Stärke ist. Und wer ein Overthinker ist, verfügt über diese Stärke, und zwar in einer starken Ausprägung.

Gewiss müssen nachdenkliche Menschen lernen, sich zu mäßigen und eine gesunde Balance für sich zu finden. Doch wieso sollten sie sich, während sie das tun, einreden, dass das, was sie auszeichnet, eine Schwäche ist? Wieso sollten sie nicht auch die positiven Nebeneffekte ihrer Nachdenklichkeit bemerken dürfen? Schließlich gibt es davon eine ganze Reihe. Hier sind ein paar Beispiele.1.

Overthinker betrachten in der Regel unterschiedliche Perspektiven und beziehen so viele Faktoren wie möglich in ihre Entscheidungen mit ein. Ihre Intuition ist meist auch einer von mehreren Gründen, die sie zu einem bestimmten Entschluss kommen lassen. Viele Overthinker geraten zwar früher oder später in einen Zustand der Überforderung, in dem sie keine Entscheidung treffen können, in ein sogenanntes Analysis-Paralysis-Dilemma.

