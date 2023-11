Psychologie: Daran könnte es liegen, wenn du gerade besonders emotional bist

"Du bist aber ganz schön emotional, beruhig dich mal" – wenn dir schon mal diese oder eine ähnliche Aussage entgegengeknallt wurde, weißt du vermutlich, wie wenig hilfreich das ist. Aber dennoch kann es sein, dass du gerade etwas dünnhäutiger bist als sonst. Daran ist erst mal absolut nichts falsch, wir sind alle Menschen und keine Maschinen.

Ähnlich verhält es sich mit Sport. Denn der menschliche Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Sind wir zu wenig aktiv und sitzen nur auf der Couch und am Schreibtisch, kann sich das ebenfalls negativ auf unsere Psyche auswirken.Wir unterschätzen häufig, wie sehr Stress uns zermürben kann.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BRIGITTEONLINE: Psychologie: Diese Verhaltensweisen hindern dich daran, mental zu wachsenGeistige Stärke basiert auf vielen Faktoren, unter anderem auf unseren Gewohnheiten. Einige Verhaltensweisen könnten dich an mentalem Wachstum hindern.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕

BRIGITTEONLINE: Psychologie: 6 Verhaltensweisen von saisonal introvertierten MenschenIm Winter brauchst du nichts als Tee, eine Kuscheldecke und ein gemütliches Zuhause? Herzlich Willkommen im Club der saisonalen Introvertierten!

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕

BRIGITTEONLINE: Psychologie: Das gibt dein Lieblingsdrink über deine Persönlichkeit preisWein geht immer? Ein Glas Champagner – oder am liebsten ein ehrliches Bier? Deine Standard-Bestellung an der Bar verrät so einiges über deinen Charakter.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕

BRIGITTEONLINE: Psychologie: An diesen 7 Signalen erkennst du, dass jemand gerade an dich denktSchon unsere Großeltern brachten uns bei, dass wenn wir Schluckauf haben, jemand an uns denkt. Doch was steckt dahinter? Und gibt es noch mehr Anzeichen?

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕

BRIGITTEONLINE: Psychologie: 5 Sätze, die es anderen erleichtern, dir zu vertrauenWir können zwar niemanden dazu zwingen, uns zu vertrauen, doch wir können es anderen Menschen zumindest etwas erleichtern. Durch unsere Taten – und Worte.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕

BRIGITTEONLINE: Psychologie: 3 überraschende Wege, anderen ein gutes Gefühl zu gebenWir können uns das Leben gegenseitig schwer machen – oder so miteinander umgehen, dass es sich für alle Beteiligten leichter anfühlt. Und für Letzteres mü...

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen ⮕