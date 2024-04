PS5: Ein neues Spiel mit Zelda-ähnlichem Konzept angekündigt

In einem neuen Spiel soll die ganze Welt eure Waffe werden – Erinnert an Zelda: Tears of the Kingdom Trotz des großen Erfolges der letzten Zelda-Spiele gibt es vergleichsweise wenig Spiele, die etwas Ähnliches versuchen. Ein neues Studio alter Entwickler-Veteranen hat nun ein neues Spiel für die PS5 angekündigt, was für Zelda-Fans interessant aussieht. Das Studio Yellow Brick Games wurde 2020 von Mike Laidlaw, Jeff Skalski, Frédéric St-Laurent B. und Thomas Giroux gegründet.

Laidlaw arbeitete an Dragon Age: Origins und Mass Effect. Die anderen drei sind Ubisoft-Veteranen. Das Studio kündigte jetzt ihr erstes Spiel an. Eternal Strands soll ein neues Action-Adventure werden. Man spielt eine Magierin, die sich gegen riesige Gegner behauptet. Dafür nutzt sie die Umgebung und ihre Magie. Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier:Die Grafik des Spiels ist bunt und erinnert an einen Comic-Stil, wie er auch Immortals Fenix Rising von Ubisoft benutzt wurd

