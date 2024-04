PS5: Ein neues Spiel für Zelda-Fans angekündigt

In einem neuen Spiel soll die ganze Welt eure Waffe werden – Erinnert an Zelda: Tears of the Kingdom Trotz des großen Erfolges der letzten Zelda-Spiele gibt es vergleichsweise wenig Spiele, die etwas Ähnliches versuchen. Ein neues Studio alter Entwickler-Veteranen hat nun ein neues Spiel für die PS5 angekündigt, was für Zelda-Fans interessant aussieht. Das Studio Yellow Brick Games wurde 2020 von Mike Laidlaw, Jeff Skalski, Frédéric St-Laurent B. und Thomas Giroux gegründet.

Laidlaw arbeitete an Dragon Age: Origins und Mass Effect. Die anderen drei sind Ubisoft-Veteranen. Das Studio kündigte jetzt ihr erstes Spiel an. Eternal Strands soll ein neues Action-Adventure werden. Man spielt eine Magierin, die sich gegen riesige Gegner behauptet. Dafür nutzt sie die Umgebung und ihre Magie. Den ersten Trailer zum Spiel seht ihr hier:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues PS5-Spiel wird versehentlich einen ganzen Monat zu früh veröffentlicht, konnte gekauft und gezockt werdenHoppla, da hat sich irgendwer aber ordentlich vertan: Im PlayStation Store war ein neuer PS4- und PS5-Titel plötzlich einen ganzen Monat zu früh...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Survival-Spiel mit Vampiren ist ein Hit auf Steam, kündigt PS5-Release und neue Features anV Rising begeisterte schon im Early Access über 150.000 Spieler. Jetzt stehen der 1.0-Release und der Start auf PS5 an.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Trailer zu eingestelltem PS5-Spiel leakt online: Diesen Spider-Man-Multiplayer werden wir nie bekommenSpider-Man sollte eigentlich einen Koop-Ableger erhalten, der aber offenbar eingestampft wurde und nie erscheint. Aber der geleakte Trailer sieht...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

PS5-Hit im Angebot: Wunderschönes Open-World-Spiel aus 2023 schon jetzt stark reduziert!Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade ein wunderschönes, erst im Dezember erschienenes Open-World-Spiel für PS5 und Xbox Series X für die Hälfte der...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Neues Spiel für Anime-Fans nach 8 Jahren EntwicklungszeitNach acht Jahren Entwicklungszeit soll das neue Spiel Inazuma Eleven: Victory Road endlich starten. Es wird eine 30-stündige Demo geben und das Spiel wird auf der Nintendo Switch erscheinen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Neues Spiel für Anime-Fans soll nach 8 Jahren Entwicklungszeit endlich starten, mit 30-stündiger DemoFans können sich nach 8 Jahren Entwicklungszeit endlich auf einen neuen Teil Inazuma Eleven freuen und das mit einer gewaltigen Demo.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »