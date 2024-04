PS Plus-User sind sich einig: Dieses Bonus-Spiel im Abo ist richtig gut und hat sogar eine Easy Platin In PS Plus Extra und Premium finden sich so einige versteckte Highlights, die man schnell übersehen kann. So auch bei diesem Titel, wie viele User finden. Die Spiele - und Klassikerbibliotheken von PS Plus Extra und Premium sind wahrlich riesig. Sie umfassen nicht nur hunderte Spiele , das Angebot ändert sich auch regelmäßig.

Da kann es natürlich schwer sein, den Überblick zu behalten und besonders die kleinen Perlen gehen schnell mal unter. Zum Glück sind PS Plus-User ein geselliges Völkchen und teilen auch gerne mal ihre Empfehlungen. So ist es auch mit dem Geheimtipptauscht sich die Community immer wieder gerne über ihre aktuellen Tipps und Empfehlungen aus. In einem Thread, der nach den besten versteckten Perlen bei PS Plus Extra und Premium fragt, thront ein Spiel ganz oben, das viele nicht auf dem Schirm haben dürften: Deliver Us the Moon., schreibt etwa ein Use

PS Plus Bonus-Spiel Abo Versteckte Highlights Spiele Klassikerbibliotheken Empfehlungen Geheimtipp Community Tipps Deliver Us The Moon

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GamePro_de / 🏆 121. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Spiele für PS Plus Extra und Premium enthülltSony hat die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium offiziell enthüllt, die ihr euch mit Abo ohne Zusatzkosten herunterladen könnt. Alle Zu- und Abgänge findet ihr hier.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Sony enthüllt neue Spiele für PS Plus Extra und PremiumSony hat offiziell das neue Lineup für die Spiele- und Klassikerbibliothek von PS Plus Extra und Premium enthüllt. Hier findet ihr alle Titel in der Übersicht und erfahrt, wann die neuen PS Plus-Spiele freigeschaltet werden.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

PS Plus Extra/Premium im März 2024: Das sind alle neuen Gratis-SpieleSony hat die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium offiziell enthüllt. Hier findet ihr alle Titel in der Übersicht.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

PS Plus Extra/Premium im März 2024: Diese Spiele für PS4/PS5 wünschen sich die FansBald werden die neuen Extra/Premium-Spiele für den März enthüllt. Bis dahin teilen Fans noch ihre Wünsche und Voraussagen.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

PS Plus Extra/Premium im Januar 2024: Das sind die neuen Gratis-SpieleSony hat die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium offiziell enthüllt, die ihr euch mit Abo ohne Zusatzkosten herunterladen könnt.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

PS Plus Extra/Premium im April 2024Die ersten beiden Spiele sind offiziell bekannt und der Sommer-Hit 2023 ist dabei Sony hat schon vor der offiziellen Ankündigung zwei der Titel verraten, die im April in den Spielekatalog wandern. Wir stellen sie euch vor.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »