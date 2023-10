Prozess um Unfall mit zwei toten Fußballern endet: 'Ich kann nichts dafür'

Am Ende versagt dem jungen Mann, der wegen zweifacher fahrlässiger Tötung und zweifacher Körperverletzung angeklagt ist, die Stimme."Was passiert ist, ist schrecklich. Ich kann nichts dafür." Mehr kann der 20-Jährige nicht mehr sagen, bevor Jugendrichter Andreas Krug darüber entscheidet, ob beziehungsweise wie der Fahrer

im Juli 2022 auf der Kreisstraße zwischen den Rainer Stadtteilen Wallerdorf und Bayerdilling gegen einen Baum prallte. Dem Fahrer zufolge war die Zugmaschine mit ihrem linken Vorderrad über der Straßenmitte. Deshalb sei er in einer Sekundenentscheidung nach rechts ausgewichen. Der Pkw geriet ins Bankett und außer Kontrolle. Auf Höhe der Beifahrertür krachte das Auto gegen den größeren Baum.

Moto2: Die Stimmen vom PodiumIch bin sehr sehr glücklich! Das Rennen heute war wirklich schwierig, was an den Bedingungen und an der Temperatur lag. Weil ich es gewonnen habe, freue ich mich sehr. Dieser Sieg ist für meine Mutter und für meine Schwester. Ich liebe euch. Das war heute eher ein Kampf mit dem Dritten als mit dem Ersten. Mehr war heute nicht drin, aber das sind wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft. Das Team arbeitet in dieser schwierigen Phase der Saison richtig gut. Wir sind bereit für den Kampf in Malaysia. Heute bin ich sehr glücklich! Das ist mein Heimrennen und ich habe es auf dem Podium abgeschlossen. Voriges Jahr hat das ja nicht geklappt. Da habe ich das Rennen nicht mal beendet. In diesem Jahr habe ich schwer für diesen Podiumsplatz gekämpft. Ich freue mich sehr. Vielen Dank an meine Fans für die Unterstützung, auch an mein Team und meine Sponsoren. Vielen Dank an ganz Thailand! Im Kampf um Platz fünf setzt sich Ai Ogura gegen Marcos Ramirez und Albert Arenas durch. Alonso Lopez wird Achter, gefolgt von Izan Guevara und Manuel Gonzalez. Aron Canet kommt nach seinen beiden Long-Lap-Strafen als Elfter ins Ziel. Die weiteren WM-Punkteränge gehen an Dennis Foggia, Jeremy Alcoba, Sam Lowes und Darryn Binder. Somit sammelt IntactGP einen WM-Punkt. Lukas Tulovic war an der 19. Stelle, aber in der letzten Runde ist der Deutsche noch gestürzt. Er wird als 23. und Letzter gewertet. Weiterlesen ⮕

