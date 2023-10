Prozess um möglichen Millionenbetrug: Ivanka Trump soll gegen ihren Vater aussagen

einen Antrag der Verteidigung abgewiesen, eine Vorladung von Trumps Tochter Ivanka durch die Staatsanwaltschaft für ungültig zu erklären. Er gab der 41-Jährigen zugleich Zeit bis zum 1. November, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.vorgeworfen, über Jahre die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums aufgeblasen zu haben, um an bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen.

Die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James, hatte ursprünglich auch Ivanka Trump verklagt, die lange Zeit eine enge Beraterin ihres Vaters war. Die Vorwürfe gegen die Tochter des 77-jährigen Republikaners, der bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 erneut antreten will, wurden später aber fallengelassen. James will trotzdem, dass sie vor Gericht aussagt.Richter Engoron hatte bereits vor Prozessbeginn geurteilt, dass Trump die Vermögenswerte seiner Immobilien zu hoch angab und damit „Betrug“ beging. Bei dem Zivilprozess geht es deswegen insbesondere um die Frage, wie hoch die Strafe ausfallen wird.

Generalstaatsanwältin James hat unter anderem eine Geldstrafe von 250 Millionen Dollar (235 Millionen Euro) gefordert. Sie will auch, dass Trump und seine beiden ältesten Söhne in New York keine Unternehmen mehr leiten dürfen. Eine Gefängnisstrafe droht dem Ex-Präsidenten in diesem Verfahren nicht.Trump, der bei dem Prozess immer wieder persönlich erscheint, hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet. headtopics.com

Bei zwei Anklagen geht es um die Versuche des Rechtspopulisten, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen und sich damit an der Macht zu halten. (AFP)

Weiterlesen:

Tagesspiegel »

Ivanka Trump: So genießt sie ihr Leben abseits der PolitikEx-US-Präsident Trump sorgt mit seinem Gerichtsprozess für Schlagzeilen. Tochter Ivanka genießt derweil ihr neues Leben in Florida. Weiterlesen ⮕

Donald Trump vor Gericht: Was macht eigentlich Tochter Ivanka?Ex-US-Präsident Donald Trump sorgt derzeit erneut mit einem Gerichtsprozess für Schlagzeilen. Tochter Ivanka genießt derweil ihr neues Leben in Florida - fer... Weiterlesen ⮕

Ivanka Trump: Während ihr Vater vor Gericht steht, genießt sie ihr LebenEx-US-Präsident Trump sorgt mit seinem Gerichtsprozess für Schlagzeilen. Tochter Ivanka genießt derweil ihr neues Leben in Florida. Weiterlesen ⮕

Ivanka Trump: Vater Donald poltert vor Gericht – doch sie genießt ihr neues LebenDer ehemalige US-Präsident Donald Trump ist gegenwärtig erneut wegen eines Gerichtsverfahrens in den Schlagzeilen. Währenddessen lebt Tochter Ivanka ein neues Leben in Florida. Weiterlesen ⮕

Der Tag: Ivanka Trump hält sich von ihrem Vater fernDer Tag Weiterlesen ⮕

Auf Distanz zum Vater: Ivanka Trump ist lieber wieder einfach PromiEinst spielte Ivanka Trump ganz oben in der US-Politik mit. Inzwischen hält sich die 41-Jährige zumindest öffentlich fern von ihrem Vater Donald Trump. Stattdessen verbringt sie viel Zeit mit Mann und Kindern - und verkehrt wieder in alten Promi-Kreisen. Weiterlesen ⮕