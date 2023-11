Prozess um gefährliche Körperverletzung: Fünf Polizisten in Köln angeklagt

Weil der Mann aber, laut Staatsanwaltschaft, nicht mehr zum Arzt gegangen sei, um sich behandeln zu lassen, sind die Verletzungen des Einsatzes nicht der Grund für den Tod. Demnach könne es auch keinen"" zwischen dem Angriff der Polizisten und dem Tod des Mannes hergestellt werden, sagte der Sprecher des Kölner Landgerichts nach Anklageerhebung vor einigen Monaten demDie angeklagten Polizisten sind momentan außer Dienst.

Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Mitglieder der Familie des gestorbenen Familienvaters werden das Verfahren als Nebenkläger begleiten. Der Verteidiger eines Polizisten glaubt an die Unschuld seines Mandanten. Der später Festgenommene habe randaliert, den Beamten Prügel angedroht und sei angetrunken gewesen.

