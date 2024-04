Prozess gegen das Land Berlin wegen tödlichem Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Rund siebeneinhalb Jahre nach einem tödlichen Polizeieinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit kommt es zum Prozess gegen das Land Berlin . Diewegen entgangener Unterhaltszahlungen für ihre drei Kinder.wie eine Gerichtssprecherin am Freitag auf Anfrage mitteilte. In der mündlichen Verhandlung sollen Zeugen gehört werden. Ein weiterer Prozess tag ist demnach am 17. April geplant.

„Mit dem Amtshaftungsverfahren haben wir endlich die Gelegenheit, Zeugen hören zu können", sagte die Anwältin der Witwe, Beate Böhler, der Deutschen Presse-Agentur.– mit einem Messer, wie es später hieß. Mehrere Polizisten zogen daraufhin ihre Waffe und schossen auf den Angreifer. Der 29-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus. Der Asylbewerber war damals erst seit einigen Monaten mit seiner Frau und den drei Kindern in Deutschlan

