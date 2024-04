Prozess gegen Christian B.: Zeuge berichtet von Videos mit eindeutigen Szenen

Der Prozess gegen Christian B. hat ein Zeuge über Videos berichtet, auf denen er den Angeklagten erkannt haben will. „Ich war schon überrascht, dass ich Christian da gesehen habe“, sagte der 53-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht Braunschweig. Auf zwei Videokassetten, die er aus dem Haus des Angeklagten gestohlen haben will, waren nach seinen Angaben Vergewaltigungen einer älteren Dame und eines jungen Mädchens zu sehen. Als B.

2006 wegen Dieseldiebstahls ins Gefängnis gekommen sei, habe er ihn bestohlen. Ein Auto, Diesel und eben Videokameras mit Filmen will er mitgenommen haben. Neben viel Party- und Touristenkram habe er darauf die Szenen mit der älteren Frau und dem Mädchen gesehen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Niedersachsen & Bremen: Wichtiger Zeuge im Prozess gegen Christian B. erwartetWegen der Verbindung zum berühmten Vermisstenfall Maddie weckt der Prozess gegen Christian B. großes Interesse. Im Verfahren wegen fünf Sexualstraftaten wird nun ein zentraler Zeuge gehört.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Kriminalität: Wichtiger Zeuge im Prozess gegen Christian B. erwartetBraunschweig (lni) - Am vierten Verhandlungstag im Vergewaltigungsprozess gegen Christian B. soll am Mittwoch (9.00 Uhr) im Landgericht Braunschweig ein

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Prozess um Drogenhandel, Gewalt und Folter in Würzburg: Ein schwankender Zeuge und ein qualvolles VideoDieser Prozess am Landgericht Würzburg gibt schmerzhafte Einblicke in die Drogenszene. Am Mittwoch wollen Angeklagte 'auspacken' - doch bleiben stumm. Was das bedeutet.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Mecklenburg-Vorpommern: Prozess um getöteten Joel geht weiter: Kein Zeuge geladenSeit Februar wird in Neubrandenburg im Fall um den getöteten Joel verhandelt. Die Verhandlungstage sind lang. Viele Zeugen kommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu Wort - am Donnerstag aber nicht.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Christian Drosten wegen Beleidigung auf Campingplatz als Zeuge vor GerichtDer Virologe Drosten wehrt sich juristisch gegen heftige Beschimpfungen gegen ihn auf einem Zeltplatz. Als Zeuge vor Gericht wies er auf den Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung hin. Der Anwalt des Angeklagten entschuldigte sich in seinem Namen wegen Drostens Kind.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Zeuge über Christian B.: Er wirkte damals nicht ganz koscherDer Angeklagte Christian B. kommt mit Handschellen in den Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »