Prozess gegen Christian B. im Fall Maddie McCann hat begonnen

Der Prozess gegen Christian B. hat in Braunschweig begonnen. Jetzt soll ein ehemaliges Auto des Verdächtigen im Fall Maddie McCann durchsucht werden. Der Fall Maddie McCann schlägt seit 17 Jahren hohe Wellen. In den Medien wird noch immer über das Verschwinden des Mädchens berichtet, dazu geht die Polizei in vielen Ländern neuen Spuren nach. Christian B. gilt als Hauptverdächtiger in dem Fall: Er soll die Dreijährige damals entführt und getötet haben.

Die Ermittler gehen vom Tod des Mädchens aus, obwohl nie eine Leiche gefunden worden ist. Bereits seit einiger Zeit wird Christian B. verdächtigt, die damals dreijährige Maddie McCann entführt und getötet zu haben. Jetzt soll ein Fahrzeug von ihm untersucht werden

