Proud to be single: Diese witzigen Sprüche bringen unseren Alltag auf den Punkt

Das Singledarsein ist ziemlich zeitintensiv – es ist neben den ganzen Alltagsaufgaben und der Selfcare nicht so einfach, sich auch noch um Dates zu kümmern. Oder ständig lieb lächelnd durch die Gegend zu laufen. Manchmal haben wir auch einfach keine Lust auf ein Treffen mit einem Wildfremden, das in neun von zehn Fällen im Mindesten eine Zeitverschwendung, im schlimmsten Fall ein kleines Desaster wird.

In jedem Fall kann man von dieser Person sagen, dass sie realistische Vorstellungen hat und nicht meint, die Hauptfigur in "Sex and the City" zu sein.Single mit 29: 'Wenn es so sein soll, wird die richtige Person mich zu Hause finden.'"

Seien wir ehrlich: Irgendwann ist die Zeit, in der wir ständig unterwegs sind und von der einen zur nächsten Party hetzen, auch vorbei. Und nicht nur zu Zeiten von Pandemien ist es manchmal einfach bequemer, auf den:die Richtige von zu Hause aus zu warten. Es gibt schließlich den Lieferservice.

One day, some guy is gonna see me eating a whole rotisserie chicken with my bare hands in my parked car and think "That's her, she's the one"."Eines Tages wird ein Typ sehen, wie ich in meinem geparkten Auto ein ganzes Grillhähnchen mit bloßen Händen esse und denken: 'Das ist sie, sie ist die Richtige'.

"Ich war etwa eine Woche lang auf Tinder, dann habe ich die App verlassen, weil jeder dort auf Wandern stand" Ganz ehrlich, was hat es damit auf sich? Wandern, Bungeejump, Kanufahren im Nirgendwo, umgeben von den schönsten Bergen dieser Welt. Was ist aus dem guten alten Selfie auf der Couch geworden? Schlimmer noch: Wird man selbst zu jeder dieser Aktivitäten mitgeschleppt, wo der:die Umworbene ja offenbar den ganzen Tag nichts anderes macht, außer durch Täler zu wandern, ungesichert Klippen zu erklimmen oder aus lächerlich großer Höhe hinabzuspringen? Nein, danke.

