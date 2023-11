Protestzug für die Freilassung der Hamas-Geiseln

Teilnehmer eines Protestzuges laufen von Tel Aviv nach Jerusalem. Dort wollen sie vor dem Büro von Ministerpräsident Netanjahu für die Freilassung der Hamas-Geiseln demonstrieren. Sie haben einen Marsch für die Freilassung der Menschen begonnen. Sie starteten am Dienstag in der Küstenmetropole Tel Aviv und wollten am Samstag im knapp 70 Kilometer entfernten Jerusalem ankommen.

Dort wollten sie zum Amtssitz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ziehen, wie die Organisation der Angehörigen mitteilte. Sie forderten Netanjahu zu einem Treffen auf. Treffen Sie uns und erklären Sie, welche Bedingungen Israel für einen Austausch von Geiseln stellt. In einem Comic-Film verarbeitet eine israelische Mutter die Geiselnahme ihrer beiden Söhne durch die Hamas. Unterdessen gehen die Gespräche über die Freilassung der Geiseln weiter. Netanjahu hatte am Sonntag im US-Sender NBC von einer möglichen Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln gesprochen

:

TAZGEZWİTSCHER: Befreiung der Hamas-Geiseln: Ein Ding der Möglichkeit?In einem Interview deutet Israels Premierminister Netanjahu ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln an. Welche Deals wären denkbar? Neue Klagemauer: Die Forderung einer schnellen Geiselbefreiung prägen auch Israels Straßenbild

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Gazakrieg: Israel will Anzeichen für verschleppte Geiseln in Kinderklinik gefunden habenDie humanitäre Lage im Gazastreifen ist dramatisch, große Krankenhäuser stehen im Zentrum der Kämpfe. Israel hat nun Aufnahmen veröffentlicht: Sie sollen belegen, wie die Hamas Kliniken als Kommandozentralen missbraucht.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: +++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++: Kein Krankenhaus mehr in BetriebWegen der Kämpfe bleibt im Norden des Gazastreifens kein Krankenhaus mehr arbeitsfähig. Netanjahu deutet mögliches Abkommen für die Freilassung von Geiseln an.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

RPONLİNE: Israel-Krieg im Live-Blog: WHO beklagt „entsetzliche Zustände“ in Schifa-KlinikDie Weltgesundheitsorganisation hat erneut „entsetzliche Zustände“ im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Und: Israels Premier Netanjahu hat sich vorsichtig zu einer möglichen Freilassung weiterer Geiseln aus den Händen der Hamas geäußert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Israelische Truppen nehmen Parlamentsgebäude in Gaza einIsraels Verteidigungsminister sagt, die Hamas habe die Kontrolle über Gaza verloren. Premierminister Benjamin Netanjahu macht vorsichtig Hoffnung auf die Freilassung weiterer Geiseln. Medienberichten zufolge soll es um 80 Frauen und Kinder gehen. Alle Entwicklungen hier im Newsticker.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

BILD: Und Deutschland finanziert sie: UN-Lehrer feiern Massenmord an JudenEine neue Untersuchung zeigt: Mitarbeiter des UN-Hilfswerks in Gaza, das auch Deutschland mit vielen Millionen finanziert, bejubeln den Massenmord an Juden.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »