Proteste gegen Flüchtlingsunterkunft in Upahl

Die Aufnahme von Asylsuchenden hat in der kleinen Gemeinde Upahl in Nordwestmecklenburg zu heftigen Proteste n geführt. Seit Oktober 2023 leben nun 240 Flüchtlinge in dem Containerdorf. Haben sich die Befürchtungen der Anwohner bewahrheitet? „Flüchtlingsstopp sofort!!!“ oder „ Upahl sagt Nein! Denkt an unsere Kinder“ - solche Sprüche stehen mit roter und schwarzer Farbe auf weißen Bannern in Upahl in Nordwestmecklenburg .

Anfang vergangenen Jahres sorgt das 500-Einwohner-Dorf bundesweit für Aufsehen

Flüchtlingsunterkunft Proteste Upahl Nordwestmecklenburg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Proteste gegen Söders Genderregeln: »Nichts spaltet die Gesellschaft so wie die Verbotspartei CSU«Demo gegen Genderverbot: »Ich kann nicht in Herrn Söders Kopf reinschauen«

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Proteste gegen Söders Genderregeln: »Nichts spaltet die Gesellschaft so wie die Verbotspartei CSU«Demo gegen Genderverbot: »Ich kann nicht in Herrn Söders Kopf reinschauen«

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Proteste gegen rechts: Übersicht über die Veranstaltungen in OWLBundesweit demonstrierten inzwischen Hunderttausende gegen Rechtsextremismus. Auch in der Region gehen die Menschen auf die Straße. Lesen Sie, wann und wo.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Proteste in Israel: Auf die Straße gegen BibiSie wollen Zelte vor dem Knesset aufstellen, um jeden Tag bis Ende der Woche zu protestieren. Tausende Israelis lassen die Großdemonstrationen gegen die Regierung Netanjahu nicht abreißen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Die 10 Frühlings-Highlights, auf die sich die Bielefelder jetzt freuen könnenZwei Flohmärkte mit Kultstatus starten, die Natur sorgt für tolle Fotomomente und Freizeitorte und Draußenlokale öffnen wieder. Unsere Tipps für den Frühling.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »