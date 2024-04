Protestaktion vor CSU-Parteizentrale in München

Nach der Teil-Legalisierung treffen sich 30 Menschen in München vor der CSU-Parteizentrale zum "Ankiffen". Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bleibt bei seiner Kritik. Vor der CSU-Parteizentrale im Münchner Stadtbezirk Schwabing-Freimann haben sich am Montagnachmittag laut Auskunft der Polizei rund 30 Menschen versammelt - ihr Vorhaben: "Ankiffen". Wie der "Bayerische Rundfunk" berichtet, wurden die Joints um 16.20 Uhr angezündet. Es ist eine symbolträchtige Uhrzeit.

Übersetzt ins Englische heißt das nämlich 4.20 Uhr und das ist wiederum ein Codewort in der Kiffer-Szene, unter anderem für das Rauchen von Marihuana. Sechs Polizeibeamte sicherten die Versammlung. Es wurde darauf hingewiesen, keine gesetzlichen Vorgaben zu verletzen, also nicht in der Nähe von Minderjährigen zu rauchen oder die Joints weiterzugeben. Die Teil-Legalisierung von Cannabis ist beschlossene Sache und seit dem 1. April in Kraf

