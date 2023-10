Protestaktion gegen Klimapolitik bei Weltcup-Auftakt in Sölden

Ist der Start in die Wintersport-Saison Ende Oktober in Zeiten von Klimawandel und schmelzenden Gletschern noch zeitgemäß? Schon im Vorfeld des Weltcup-Auftakts in Sölden wurde diese Frage hitzig diskutiert. Vor dem Riesenslalom der Männer am Sonntag (29. Oktober 2o23) kam es dann zu einer Protestaktion der „Letzten Generation“. Klimaaktivisten und -aktivistinnen blockierten dieHochgebirgsstraße hinauf zum Rettenbachferner.

„Den Gegnern, die da jetzt sehr, sehr scharf diese Bühne nutzen, um dagegen zu schießen, denen muss man sagen: Schaut es euch genau an. Seht's auch die Relation: Wir fahren ungefähr auf zehn Gletschern in Österreich Ski, wir haben aber 500 oder mehr“, so Raich. Die Gletscher gingen überall zurück, betonte Raich. „Wenn man dann diese Bilder sieht ...“ Doch weiter kam der ehemalige Ski-Star nicht. Raich brach mitten im Satz ab, guckte irritiert.

